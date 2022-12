La Biblioteca della Memoria, la Resistenza nel libro di Fusi

Un racconto di storia e di storie, di valori e di sacrificio. Il tutto attraverso le pagine del libro di Francesco Fusi "Guerra e Resistenza nel Fiorentino. La 22° Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini" (Viella, 2021). Sarà protagonista venerdì 9 dicembre 2022 alla Casa della Memoria in via Livornese 42 a Empoli: alle 18 prenderà infatti il via un nuovo appuntamento della rassegna La Biblioteca della Memoria. A dialogare con l'autore sarà Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli.

Quello fiorentino è solitamente indicato come un modello di Resistenza avanzato, in grado di anticipare esperienze di opposizione politica e militare più mature, tipiche delle regioni del Nord Italia. Ciò lo si deve per lo più all’importanza storica dell’insurrezione cittadina dell’agosto 1944 e al ruolo svolto in essa dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale quale primo esperimento di autogoverno della Resistenza. Al di fuori di questo focus urbano sono mancati però studi sulle formazioni partigiane che dopo l’8 settembre si costituirono e operarono sui principali rilievi della provincia, contribuendo poi alla liberazione della città.

Questo lavoro ripercorre la storia di una delle principali brigate Garibaldi fiorentine, restituendo tutta la complessità della vicenda e mettendo a fuoco alcuni temi utili a una più generale riflessione sulla Resistenza in armi, tra i quali: l’organizzazione militare, la guerriglia, la gestione delle risorse, i rapporti con le popolazioni, gli attriti con altre formazioni, la violenza subita e agita, le progettualità politiche e sociali.

L'AUTORE - Francesco Fusi è dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Pisa. Collabora e ha collaborato con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” di Milano. Si occupa principalmente di storia politica dell’Italia contemporanea, di antifascismo, Resistenza e Seconda Guerra Mondiale.

