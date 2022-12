Manovre di disostruzione pediatrica, a Stabbia il focus delle Pubbliche Assistenze

Un momento importante, perché conoscere certe semplici manovre può essere fondamentale per salvare la vita di un bambino: all’interno del corso di primo soccorso promosso dalla Pubblica Assistenza di Fucecchio a Stabbia, l’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi organizza (per la serata di mercoledì 7 dicembre) un incontro – gratuito – per conoscere le manovre di disostruzione pediatrica. L’appuntamento è alle 21.15 al circolo ricreativo in via Provinciale Francesca n.110 a Stabbia. Il focus – offerto da personale formato e qualificato – richiede l’iscrizione al numero 057160114 oppure alla mail formazione@pafucecchio.it.

Le manovre di disostruzione pediatrica sono dei gesti in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei (noccioline, caramelle, monete, pezzi di giocattoli ecc.). Piccoli oggetti o alimenti possono ostruire, infatti, le vie aeree in maniera parziale o completa e soprattutto fra i 6 mesi e i 3 anni può capitare molto spesso, perché i bambini in questa fascia d’età sono più soggetti a questa tipologia d'incidente per l'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione ed il diametro ridotto delle loro vie aeree.

Fonte: Pubblica Assistenza Fucecchio