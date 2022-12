Minaccia con una bottiglia di vetro un giovane e lo rapina: fermato poco dopo

Minaccia con una bottiglia di vetro un cittadino filippino per farsi consegnare due cellulari, poi scappa via. L'uomo, un cittadino marocchino di 33 anni, è stato fermato poco dopo in viale Belfiore, con addosso la refurtiva, ed è stato arrestato dalla polizia.

La rapina è avvenuta nei pressi della fermata della tramvia di viale Redi 'Ponte all'Asse'. Da quanto appreso il 33enne avrebbe pensato di rapinare anche un altro giovane, ma alla fine ha desistito ed è scappato, inseguito dal filippino deciso a recuperare i telefoni.