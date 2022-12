Investito e ucciso a Montaione, autista indagato per omicidio stradale

Si indaga per omicidio stradale verso il 62enne che ha investito e ucciso Daniele Battigelli, 48enne di Montaione, coinvolto nella serata di sabato nel fatale incidente. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Il conducente si è subito fermato con il suo suv a prestare soccorso ma ormai non c'era più niente da fare. La salma sarà oggetto di autopsia in questi giorni prima del funerale dopo la restituzione ai familiari. L'iscrizione al registro degli indagati è un atto dovuto, riporta la polizia municipale dell'Unione dei Comuni che ha seguito il caso. Saranno tutti gli elementi raccolti a dare un quadro più chiaro per mostrare se la tragedia era inevitabile oppure no.