Natale al Meyer, anche l'Empoli Calcio in visita ai bambini in cura

Da questa mattina un grande abete stilizzato e luminoso svetta nella Hall Serra dell’Ospedale. E il Meyer si prepara a vivere un nuovo Natale all’insegna della magia.

A creare l’atmosfera di festa, ci sono le luci rosse accese per illuminare il Family Center e i lunghi corridoi laterali che portano in Ospedale, ma anche i tanti piccoli alberi di Natale posizionati in tutti i reparti. Per i bambini che hanno affrontato un trapianto e non possono uscire dalla loro stanza, è stato addobbato, come da tradizione, un abete all’esterno, tutto per loro.

Tante le iniziative e gli eventi in programma per i bambini. Tra i momenti più attesi dai piccoli, le tradizionali sorprese organizzate dalle forze dell’ordine cittadine. Anche quest’anno le regole imposte dalla pandemia, non consentiranno di aprire le porte dei reparti, ma i doni portati dai babbi natale in divisa arriveranno lo stesso a destinazione.

Si inizia con il Corpo degli Alpini, poi sarà la volta degli allievi della Scuola Marescialli e Brigadieri Firenze, e subito dopo toccherà alla squadra dell’Empoli Calcio. In programma la visita della Banda dei Carabinieri, che si esibirà in una esibizione nel parco, mentre nei giorni successivi arriveranno al Meyer i rappresentanti della Fondazione Tommasino Bacciotti. A concludere la carrellata, infine, sarà la Polizia di Stato.

Da sabato 10 dicembre fino a sabato 24 dicembre sarà presente in piazza della Repubblica la casina di Natale della Fondazione Meyer per fare gli auguri di buone feste a tutti e in particolar modo ai bambini. A loro infatti sarà offerto un addobbo natalizio che potranno utilizzare per rendere ancora più prezioso il loro albero di Natale.

Anche quest'anno presso la casina della Fondazione Meyer sarà possibile effettuare donazioni per avere i gadget natalizi solidali a marchio I Love Meyer e il calendario della Polizia Municipale di Firenze.

Un particolare ringraziamento all'Associazione dei pensionati della Polizia Municipale e ai volontari dell'Associazione Gli Amici del Meyer che presidieranno la Casina ogni giorno.

Si ricorda che la casina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 mentre il sabato e la domenica è previsto orario continuato dalle 10 alle 19.30.

Fonte: Meyer