Nuova sede per 'Art.32 Ambulatorio Solidale Fondazione Giorgio Tesi Onlus'

L’associazione di Volontariato “Art.32 Ambulatorio Solidale” è nata il 24 giugno 2019 per volontà di CGIL SPI, AUSER TERRITORIALE PISTOIA, CROCE VERDE PISTOIA, VOGLIA DI VIVERE PISTOIA, che si sono incontrate allo scopo di promuovere, per soli fini di solidarietà sociale, attività di carattere sanitario rivolte ai soggetti emarginati e vulnerabili. L’esigenza è derivata dalla constatazione delle difficoltà di accesso ai servizi sanitari di questa parte della popolazione, che non ha diritto all’assistenza del servizio sanitario regionale e, talora, neppure permesso di soggiorno.

L’ Associazione, dopo aver raccolto l’adesione di 20 Medici, 10 Infermieri, 1 OSS, tutti in pensione, che si sono resi disponibili a fornire consulenze completamente gratuite nelle branche principali della Medicina, ha ottenuto dalla Regione Toscana il riconoscimento di nuova attività sanitaria, da esercitare presso tre sedi (Croce Verde Pistoia, Lilt Pistoia, Voglia di Vivere Pistoia), già autorizzate come studi Medici.

Durante il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 non è stata tralasciata l’attività clinica, tanto è vero che, al momento, l’associazione segue circa 180 persone, la gran parte immigrati. Un’iniziativa che ha un grande valore sociale: con l’attività medica assicura l’individuazione di patologie sommerse potenzialmente dannose per la cittadinanza e il sostegno psicologico in situazioni di grave disagio, con l’informazione e la formazione dei soggetti seguiti sui valori della nostra società, sul funzionamento del servizio sanitario e sulle norme igieniche intende favorire l’applicazione del principio costituzionale della salute come diritto universale, contribuendo all’integrazione.

Nel difficile momento post-pandemico è intervenuta la Fondazione Giorgio Tesi Onlus che da ormai 12 anni è attiva sul nostro territorio per cercare di restituire dignità agli ultimi e migliorare le situazioni di maggiore difficoltà, cercando di prendersi cura delle persone più disagiate, dei malati, degli anziani e dei bambini e che dallo scorso mese di maggio ha deciso di sostenere l'onere delle spese di affitto per garantire all’iniziativa una propria sede: nasce così “Art.32 Ambulatorio solidale Fondazione Giorgio Tesi Onlus” situato in via Mameli 22 a Pistoia.

L’importante progetto è presentato alla città oggi alle ore 12:00 presso i locali della Fondazione Giorgio Tesi Onlus alla presenza di S.E. Mons. Fausto Tardelli – Vescovo di Pistoia, del Presidente della Fondazione Giorgio Tesi Onlus Fabrizio Tesi e del Dott. Mauro Quattrocchi e del Dott. Aldo Fedi, Presidente e Direttore Sanitario dell’Associazione Art. 32 Ambulatorio Solidale.

Ringraziamo sentitamente la Fondazione Giorgio Tesi Onlus e tutta la famiglia Tesi – queste le parole del Dott. Mauro Quattrocchi, dell’Associazione “Art.32 Ambulatorio Solidale” – per il prezioso e indispensabile supporto che ha deciso di offrire alla nostra associazione, che vive proprio grazie alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di accoglienza e solidarietà nel tentativo di assicurare il rispetto della dignità di chi, purtroppo, spesso ne è privato. Questa nuova sede, situata in una zona della città facilmente raggiungibile, consentirà di aiutare ed assistere tante persone emarginate e vulnerabili.

Con questo importante supporto fornito all’Associazione “Art.32 Ambulatorio Solidale”, la Fondazione Giorgio Tesi Onlus – ha detto il Presidente Fabrizio Tesi – conferma il proprio impegno che dura ormai da 12 anni, verso le necessità evidenziate dal tessuto sociale di Pistoia e del suo territorio. L’insegnamento a tendere la mano al prossimo arriva da lontano, da una grande famiglia cresciuta insegnando a figli e nipoti i valori fondamentali della vita: l’umiltà, l’importanza del lavoro, il rispetto degli altri e soprattutto la solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto.

Elenco dei medici e degli operatori sanitari che hanno aderito al progetto:

Bagnoni Egisto medico pediatria

Bartoletti Chiara medico

Barontini Roberto medico medicina generale

Bartolini Stefano medico neurologia

Bessi Marina infermiera

Breschi Cecilia medico pediatria

Bronner Leonardo medico oncologia

Camici Anna imp.farm com mag. Farmacia

Cantini Alessandro medico dermatologia

Catalani Corrado medico i nfettivologo

Cecchi Lori infermiera

Cecconi Oliviero medico odontoiatria

Chiti Maurizio medico cardiologia

Covolo Marilena infermiera

Fabbri Lea Paola medico anest-rianim

Fabbri Serena infermiera

Fedi Aldo medico medicina del lavoro

Feroci Paola farmacista

Ferrari Susi infermiera

Gherardeschi Chiara medico igiene

Ghilardi Luciana oss

Innocenti Florio medico pneumologia

Maccioni Angelo infermiere

Mannori Gianna medico odontoiatria

Marchi Luciano medico oncologia

Meoni Piera medico cardiologia

Murghi Roberta infermiera

Peruzzi Rossella medico ginecologia

Poli Vania infermiera

Potenti Enrico medico odontoiatra

Quattrocchi Mauro medico medicina del lavoro

Rafanelli Daniela medico ematologia

Rapanà Maurizio medico igiene

Robbiano Giovanni medico ortopedia

Triolo Riccarda medico ginecologia

Baldi Antonella infermiera

Ottaviano Edoardo sanitario naturopata

Monfardini M. Roberto medico medicina urgenza

