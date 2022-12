Una nuova vasca alla piscina di Montespertoli, progetto da 105mila euro

Un progetto dal quadro economico di 105.000 Euro per realizzare una nuova piscina ludica all’interno dell’impianto di Molino del Ponte: questo è il contenuto della delibera approvata ieri dalla Giunta Comunale di Montespertoli, che è propedeutica all’affidamento delle lavorazioni. L’Amministrazione di Montespertoli ha infatti deciso di ripristinare il complesso delle piscine comunali come inizialmente previsto, ossia con due vasche che vadano incontro alle esigenze degli utenti di ogni età, dopo che la vasca di minori dimensioni era stata dismessa per il mancato adeguamento alla normativa vigente nel corso degli anni precedenti.

Il progetto prevede demolizione della vasca piccola esistente, rifacimento della parte impiantistica e di filtrazione, nuova struttura in cemento armato rivestita con telo impermeabile in PVC azzurro e perimetro a sfioro, nuova vasca di compenso. La forma della nuova vasca, infine, sarà resa in parte rettilinea e in parte sinuosa, con la zona curva della struttura di profondità inferiore rispetto a quella rettangolare. Nel progetto è previsto anche il rifacimento della zonna circostante la vasca, in termini di nuova pavimentazione in autobloccanti e nuova staccionata.

È intenzione dell’Amministrazione affidare le lavorazioni entro il 31 dicembre 2022, in modo da dare il via alla fase di cantiere all’inizio del 2023, che prevede un cronoprogramma di 120 giorni di lavoro. L’intervento è reso possibile in parte grazie alle risorse erogate a fondo perduto dalla Regione Toscana per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva e in parte grazie a fondi propri dell’ente.

“Il nostro obiettivo è dotare Montespertoli di una piscina ludica a norma, funzionale e appetibile per l’utenza – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che si occupa della delega ai Lavori Pubblici. “Questo progetto ci consente di raggiungere questo risultato e di potenziare l’offerta per le famiglie di Montespertoli e non solo, che vedono nel nostro impianto di Molino del Ponte un punto di riferimento importante nella zona, vista la sua posizione strategica e la sua collocazione nel verde. Adesso occorre andare avanti spediti con l’appalto e con la fase di cantiere e ci impegneremo fin da subito in questo senso” conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa