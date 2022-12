Pisa tra le prime città digitali d’Italia

«Pisa si conferma una delle prime ‘città digitali’ d’Italia; città cioè che “utilizzano, in modo diffuso, organico e continuativo, le nuove tecnologie nelle attività amministrative, nella erogazione dei servizi, nella raccolta ed elaborazione dati, nella informazione e comunicazione, nella partecipazione e per portare avanti processi di innovazione al fine di migliorare la qualità della vita”». Così il sindaco di Pisa Michele Conti commenta i risultati della indagine presentata nei giorni scorsi al “Forum PA Città 2022”. Tra i diversi indici, Pisa risulta nella Top 10 per i servizi on line e per le piattaforme digitali a disposizione dei cittadini, e tra le prime 20 città capoluogo, su 108 monitorati, nella graduatoria finale.

«Un risultato che se da un lato ci soddisfa dall’altro ci impegna a fare ancora meglio per il futuro - continua il Sindaco -. Da tempo abbiamo attivato il sistema di pagamento PagoPA per l’accesso ai servizi; dal 2020 le certificazioni anagrafiche si possono ottenere presso le tabaccherie cittadine; dal 2021 abbiamo attivato sportelli per il rilascio della identità digitale, SPID. Abbiamo rafforzato la copertura dell’Wifi pubblico in tutta la città. Lo stesso stanno facendo le nostre partecipate; Sepi sta digitalizzando tutti i servizi, ha attivato la bolletta digitale e il portale del contribuente. Recentemente, poi, abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 750mila euro, nell’ambito dei fondi del PNRR per rendere ancora più efficienti, affidabili e sicuri i dati e per migliorare la navigazione, l’usabilità e l’accessibilità del sito istituzionale. In questi anni abbiamo anche lavorato per il miglioramento dei servizi digitali permettendo ai cittadini di fare tutta una serie di operazioni con il Comune direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. E abbiamo valorizzato la informazione e comunicazione con i principali canali Social. Tutto questo per rendere la nostra città sempre più moderna e migliorare la qualità della vita di tutti noi. In questi anni abbiamo lavorato molto su questi temi per una trasformazione digitale della città che garantisca servizi sempre più efficienti ai nostri cittadini, migliori l’efficacia della macchina comunale e delle società partecipate. Non tutto è ancora perfetto ma questi riconoscimenti sono lo stimolo per continuare a lavorare in questa direzione per la Pisa del futuro che abbiamo in mente».

