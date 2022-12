Raccolta differenziata, tutto l'Empolese sopra l'80%. Bene anche il Cuoio

La Toscana nel 2021 ha superato il 64% di raccolta differenziata, dato in crescita rispetto agli anni precedenti e che quest'anno, nel 2022, ha l'obiettivo di spingersi ancora oltre e raggiungere il 65% per tutta la regione (Qui tutti i dati). Il risultato migliore sempre in termini percentuali della raccolta differenziata è stato raggiunto dall'Ato Toscana Centro, con il 67,91%.

Ma diamo uno sguardo all'Empolese Valdelsa e al Valdarno Inferiore, quali sono i comuni nelle due aree che hanno superato l'80% di raccolta differenziata nel 2021?

Sul podio toscano troviamo ben due comuni dell'Empolese Valdelsa: medaglia d'oro per Capraia e Limite con l'87,62%, che proprio quest'anno ha ricevuto anche il premio di Legambiente come "Miglior Comune Rifiuti Free" della Toscana. Medaglia di bronzo per Gambassi Terme, a quota 87,48%. Si prosegue con Certaldo (87,23%), Montelupo Fiorentino (86,42%), Vinci (86,37%), Fucecchio (85,60%), Cerreto Guidi (85,29%), Montespertoli (83,91%), Castelfiorentino (83,86%), Empoli (83,14%), Montaione (82,02%). Tutti gli 11 comuni dunque rientrano nei più virtuosi in termini di differenziata.

Per quanto riguarda il Cuoio invece, l'unico comune della zona ad aver superato l'80% è stato Santa Maria a Monte, che si attesta nel 2021 all'83,90% di raccolta differenziata.

In ogni caso, bene anche tutti i comuni del comprensorio che nel 2021 hanno superato l'obiettivo del 65%: tra questi Castelfranco di Sotto (72,23%), Montopoli in Val d'Arno (72,16%), San Miniato (76,59%) e Santa Croce sull'Arno (71,02%).

Allargando lo sguardo, per i capoluoghi di provincia che fanno riferimento alle due grandi aree, Pisa si attesta al quarto posto con il 65,78%, Firenze all'ottavo con il 53,49%.