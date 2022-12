Spinoff dell’Università di Firenze acquisito da società di consulenza finanziaria

Lo spinoff dell’Università di Firenze SmartOperations è stato acquisito dalla società di consulenza finanziaria DIGITAL360 S.p.A. Si tratta della terza realtà che, nata all’interno dell’Incubatore Universitario Fiorentino, viene assorbita da un’altra società dopo i casi di KKT e Carbon Sink.

Nato nel 2014, SmartOperations offre servizi e soluzioni per l’innovazione e la trasformazione digitale dei processi produttivi, in particolare nello sviluppo di soluzioni ad hoc basate sui paradigmi della Industria 4.0. In otto anni di attività, lo spinoff, forte di uno stretto legame con il Dipartimento di Ingegneria industriale, si è ben radicato nel tessuto produttivo soprattutto nel centro Italia.

“L'acquisizione da parte del gruppo Digital 360 dello spin-off SmartOperations – spiega il prorettore al trasferimento tecnologico Unifi Marco Pierini - è una delle tante conferme in merito alla qualità ed efficacia del cammino intrapreso dal nostro Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta nei dipartimenti e nei laboratori”.

“L'Incubatore Universitario Fiorentino ha supportato il team di giovani imprenditori nel perfezionamento dell'offerta di soluzioni Data-As-A-Service - aggiunge Mario Rapaccini, docente di Ingegneria economico-gestionale, tra i fondatori di SmartOperations, insieme ai docenti Filippo De Carlo, Mario Tucci e Filippo Visintin -. Nel tempo si è venuto a costituire un piccolo team dotato di importanti competenze tecniche e imprenditoriali, che ha attirato l'attenzione degli investitori. Questo modello è sicuramente vincente e replicabile, e speriamo che possa servire come esempio per tantissimi giovani ricercatori, dottorandi e studenti”.

Fino al dicembre del 2024 SmartOperations manterrà lo status di “spinoff” e un filo diretto con l’Ateneo che si tradurrà in una collaborazione continua e privilegiata con il Dipartimento di Ingegneria industriale.

Fonte: Università degli Studi di Firenze