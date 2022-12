Strappano catenine in discoteca, denunciate 3 persone a San Miniato

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri di San Miniato per furto aggravato in concorso. Gli agenti di sicurezza di una discoteca ha allertato i militari dopo che alcune persone erano state avvicinate dai tre con una scusa e poi si erano visti scippati delle catenine d'oro che portavano al collo. Proprio la vigilanza interna ha mantenuto occhi aperti sui tre fino all'arrivo dei militari, che da una perquisizione hanno trovato due catenine risultate poi di proprietà di due avventori della pista da ballo.