Empoli piange Tamara Tinti, per 35 anni al servizio della biblioteca

Un addio doloroso per la biblioteca Renato Fucini di Empoli, sia chi ci ha lavorato nel corso dei decenni sia i migliaia di frequentatori.

È scomparsa ieri Tamara Tinti, in pensione dal 2017 dalla struttura di via dei Neri, ma ancora amata e ricordata nell'ambiente. Aveva cominciato a prestare servizio nel 1982, distinguendosi per la cortesia e la professionalità con la quale ha curato gli interessi degli utenti e dei colleghi del Comune che si rivolgevano a lei. Tamara Tinti ha seguito le varie peripezie della biblioteca e purtroppo non potrà godersi la riapertura della biblioteca, prevista per il 2023.

Sul profilo Facebook della biblioteca si legge una dedica commossa: "Per noi bibliotecari della Fucini scompare una grande amica, una persona eccezionale che lascia un vuoto incolmabile nella nostra piccola comunità. Esprimiamo sentite condoglianze allla famiglia".