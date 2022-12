Tre auto con finestrini infranti alle Cascine: arrestato 39enne

Tre auto con finestrini infranti tra viale Ariosto, via Pratolini e via Sogliani, è quanto scoperto ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato nei pressi delle Cascine dove, con l’accusa di furto aggravato continuato, è finito in manette un cittadino marocchino di 39 anni.

Si tratterebbe di una vecchia conoscenza delle Forze di Polizia: proprio alcuni mesi fa l’uomo sarebbe già stato denunciato proprio per episodi analoghi, avvenuti nel capoluogo toscano.

Sottoposto per questo motivo, almeno fino a ieri, alla misura cautelare del cosiddetto "obbligo di firma", il 39enne questa volta è caduto nella rete degli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi.

Gli investigatori stavano battendo l’area tra San Jacopino e la zona intorno al grande parco fiorentino a bordo di una moto-civetta per prevenire e contrastare eventuali fenomeni predatori.

Così, poco dopo le 16.00, hanno sorpreso all’opera il protagonista della vicenda: l’uomo ha spaccato il finestrino di un’auto in sosta, ma non ha fatto in tempo ad entrare nell’abitacolo che si è ritrovato circondato dai poliziotti.

Oltre ad avere in mano un pezzo di una dinamo, verosimilmente utilizzato come “frangi vetro”, aveva al seguito anche un paio di Rayban e un profumo di marca, quest’ultimi successivamente risultati essere il bottino di altri due furti messi a segno in rapida sequenza poco prima dell’arresto.

Questa mattina il Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato la misura precautelare, disponendo per il cittadino marocchino - in attesa di giudizio - la custodia in carcere.