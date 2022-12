Ztl Siena, modifiche al disciplinare per il rilascio dei permessi

Aggiornato e modificato il Disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in Zona a traffico limitato a Siena. Il nuovo documento è stato deliberato dalla giunta comunale di ieri, lunedì 5 dicembre.

"Abbiamo aggiornato – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla mobilità Andrea Corsi – alcuni punti dei disciplinare in base all’attivazione di nuovi servizi, nuove scadenze e nuove agevolazioni per veicoli elettrici rispetto all’ultimo aggiornamento. Le novità sono legate principalmente allo sviluppo tecnologico per gli applicativi nella gestione dei permessi e alle sopravvenute esigenze rispetto a sostenibilità e sicurezza".

In particolare il nuovo disciplinare tiene conto dell’attivazione di ulteriori servizi online: permessi temporanei con validità da trenta minuti a tre giorni per gli enti del Terzo Settore e le storiche Contrade, il servizio consente di collegarsi direttamente alla schermata da compilare per la richiesta e ricevere il permesso via email; lista bianca permanente dei veicoli adibiti a Ncc-Taxi, il servizio consente ai titolari di autorizzazione/licenza di registrare direttamente e gratuitamente il proprio veicolo ed ottenere risposta email con il numero di registrazione assegnato da utilizzare per riscontro ed eventuale cambio targa. Le nuove scadenze riguardano invece la lista bianca permanente per Ncc-Taxi e veicoli identificati da contrassegno ‘Servizio di Stato’ o logo adibiti a servizi pubblici (veicoli di soccorso, veicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari, nettezza urbana, servizio idrico integrato, trasporto pubblico) o di proprietà: Comune di Siena, forze di polizia, esercito, vigili del fuoco, corpo forestale, Asl, Sds senese, Arpat, la cui prossima scadenza sarà 31 dicembre 2027; lista bianca temporanea per la somministrazione della quarta dose della vaccinazione anti Covid 19, alla quale sono interessati gli ultra sessantenni e i soggetti definiti fragili, la cui prossima scadenza sarà 31 dicembre 2023; enti del Terzo settore, validità per tre anni, la cui scadenza sarà 31 maggio 2026. Per quanto riguarda le agevolazioni per veicoli elettrici per favorire ed incentivare la mobilità sostenibile, si prevede l’introduzione di una tariffa agevolata per permessi temporanei con validità da quattro a sei mesi per le ditte e gli edili/manutentori, che operano in cantieri con concessione di suolo pubblico, con importo fisso di 15 euro pari alla metà della tariffa prevista per il permesso annuale; è introdotta anche la previsione di un quarto permesso annuale per veicoli ad esclusiva trazione elettrica per Manutentori impianti – edilizia con importo fisso a 50 euro in analogia a quanto previsto per gli altri permessi veicoli elettrici oltre il primo. Infine sono state riscritte alcune parti per un miglioramento della comprensione del Disciplinare.

