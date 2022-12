Castelfiorentino United, il Livorno blocca i gigliati con un parecchio

L’ultimo fine settimana è stato caratterizzato dal pareggio di misura della prima squadra, che ha impattato in casa con l’Armando Picchi. Un risultato che va strettissimo al Castelfiorentino United, al quale manca più di un rigore. Nell’1-1 finale il gol porta la firma di Mhilli. Passando alle giovanili, da segnalare la sconfitta di misura degli Juniores Regionali, che hanno perso 1-0 contro il Figline. Bella vittoria, invece, per gli Allievi Regionali Under 17, che si impongono sullo Spartaco Banti Barberino al termine di un confronto tiratissimo: i gol sono di Murati, Ticciati e Donati.

Fermi i campionati degli Allievi B Provinciali Under 16 e dei Giovanissimi B Provinciali Under 14, mentre i Giovanissimi Under 15 hanno perso 1-0 contro la Florence. Si passa quindi ai più piccoli, dove si comincia dal ko di misura degli Esordienti A contro l’Audace Galluzzo Oltrarno: 1-2. Gli Esordienti B, invece, hanno pareggiato 2-2 con il San Giusto Le Bagnese e perso 3-1 contro la Ginestra Fiorentina. Nelle tre gare dei Pulcini 2012, invece, spiccano il pareggio 3-3 contro il Certaldo e le sconfitte per 3-2 contro l’Empoli e per 3-0 contro il Santa Maria.

Si arriva così ai Pulcini 2013, che hanno rimediato due ko: il primo per 3-1 contro il Casellina, il secondo con lo stesso risultato per l’Audace Galluzzo Oltrarno. I Primi Calci 2012, invece, hanno perso 3-1 con l’Audace Legnaia, 3-0 contro l’Isolotto, 3-1 con la Lastrigiana e 3-1 contro lo Scandicci. Infine i Primi Calci 2015 hanno perso 3-0 con l’Affrico, vinto 3-0 con il Santa Maria e perso 3-1 con il San Giusto Le Bagnese.

