Truffe, bullismo e cyberbullismo: i carabinieri di Pisa incontrano anziani e studenti

L'incontro a Peccioli

Tra i giovanissimi a scuola e tra gli anziani, per diffondere sensibilizzazione contro le truffe ma anche contro fenomeni come bullismo, cyberbullusmo e favorire una cultura della legalità. Variegati i temi affrontati dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa sia nei confronti delle persone più anziane sia per studentesse e studenti nelle scuole. Gli incontri proseguiranno in tutto il territorio.

Truffe, a Peccioli i carabinieri incontrano gli anziani

Il Comandante della Stazione di Peccioli ha incontrato un gruppo di anziani presso la "Fattoria di Legoli", alla presenza del sindaco, il quale ha ringraziato i carabinieri per l’opera svolta quotidianamente a favore della collettività. L’evento ha visto la partecipazione di una trentina di persone, sin da subito molto soddisfatte e interessate all’iniziativa, che hanno interagito in maniera attiva ed attenta con i militari, raccontando esperienze vissute e facendo tesoro dei consigli forniti dal Comandante di Stazione. L’incontro, nel corso del quale è stato distribuito un pratico vademecum predisposto dal Comando provinciale, si prefigura l’obiettivo di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del fenomeno. Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutti i comuni del territorio della Compagnia di San Miniato.

Bullismo e cyberbullismo, i carabinieri incontrano gli studenti di Volterra

L'incontro a Castellina Marittima

L’evento si è tenuto a Castellina Marittima, dove il comandante della Compagnia di Volterra, ha incontrato gli studenti delle classi I^, II^ e III^, presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Griselli, per una conferenza sui delicati argomenti del bullismo e cyberbullismo. Nell’occasione sono state evidenziate le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti ed in particolare, è stato illustrato il significato del cyberbullismo, ovvero la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Inoltre, la differenza principale tra bullismo e cyberbullismo risiede nel luogo dove questi eventi si sviluppano; nel caso del bullismo, l’aggressione fisica o psicologica, avviene in un luogo reale, dove vittima e carnefice sono faccia a faccia; nel cyberbullismo, invece, si diffonde in internet e sui social, adattandosi alle regole della rete. La conferenza, che ha riscosso l’interesse da parte dei giovani si è conclusa con i ringraziamenti da parte di tutti i docenti presenti.

Bullismo, cyberbullismo, legalità: i carabinieri tra i banchi della scuola primaria di Peccioli

Ieri mattina a Peccioli, presso la scuola primaria "Dante Alighieri", il comandante della Compagnia di San Miniato (PI) ed il comandante della Stazione di Peccioli, hanno incontrato alunni delle classi quinte, per una conferenza sull’uso consapevole dei social e su temi quali bullismo e cyberbullismo, settori in cui l’Arma è da sempre particolarmente impegnata con la continua sensibilizzazione dei giovani. L’incontro, che ha visto la partecipazione di 30 alunni e degli insegnanti, è stato l’occasione per affrontare, in modo semplice e con esempi concreti, il tema della legalità e il ruolo dell’Arma all’interno della società. Grande interesse e unanime consenso ha riscosso il video istituzionale, al termine del quale i piccoli interlocutori sono rimasti meravigliati nell’apprendere che i carabinieri hanno tante funzioni e svolgono compiti diversi. I comandanti hanno inoltre risposto ai vari quesiti degli studenti presenti, che hanno spaziato su argomenti diversi, come la presenza costante dei carabinieri, il loro occuparsi degli animali, il cibo e le diverse uniformi e berretti, nonché i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e le modalità di reclutamento.