Assemblea Fratellanza, premi ai volontari della Misericordia e nuova centrale operativa

Si è tenuta, come da tradizione, nel giorno dell’Immacolata Concezione, l’Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli.

All’Assemblea sono intervenuti, fra gli altri, il Sen. Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il Presidente del Consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi e il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.

Al centro dell’Assemblea la Relazione morale del Governatore Pier Luigi Ciari che ha sottolineato il ruolo svolto dalla Misericordia e la complessità delle azioni messe in campo con riferimento al 2022, ma avendo come orizzonte le difficili sfide del futuro.

"È questo il tempo di fare ognuno la propria parte - ha detto fra l’altro Pier Luigi Ciari - di scegliere chi vogliamo essere, se rendere la solidarietà un atto sporadico di generosità o un vero e proprio antidoto contro l’indifferenza sociale, necessario per la creazione di una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, in cui siano riconosciute accoglienza, equità e giustizia".

Davanti a una platea numerosa che ha affollato la Sala delle adunanze, il Governatore ha poi ringraziato i volontari. "Grazie a questo straordinario patrimonio umano, che ogni giorno si muove sul territorio empolese arrivando dove c’è bisogno - ha concluso Pier Luigi Ciari - molti nostri concittadini trovano una mano tesa ad aiutare e un sorriso pronto a confortare".

Durante l’Assemblea il Governatore ha poi fornito un dettagliato resoconto dei tanti servizi offerti dalla Misericordia e dei numerosi campi di intervento.

I numeri sono assai indicativi dell’attività svolta nell’ultimo anno dalla Misericordia di Empoli.

I soci sono 6032 e i volontari attivi 375 per un totale di 103.831 ore di volontariato. Nel 2022 per effettuare i numerosissimi servizi sono stati percorsi dai mezzi della Misericordia qualcosa come 664.746 Km.

In precedenza era stata inaugurata la nuova centrale operativa della Misericordia pensata per rispondere sempre meglio alle nuove esigenze. Altamente tecnologica e assai funzionale, la centrale operativa garantirà una maggiore efficienza nel fare quotidiano della Misericordia.

L’Assemblea della Fratellanza si è poi conclusa con le premiazioni dei volontari per i servizi effettuati. Assegnato nell’occasione anche il premio "Annunciazione d’oro" che è andato alla memoria di Padre Romeo Piroli, rettore e punto di riferimento per tanti dell’Istituto Calasanzio.

Da segnalare infine che nella Collegiata di Sant’Andrea si è poi svolta la Vestizione dei 30 nuovi fratelli volontari.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli