Riapre il municipio di Certaldo, nuova vita per il palazzo ottocentesco

Tutto pronto per l’inaugurazione del municipio di Certaldo, che finalmente riaprirà le proprie porte alla comunità sabato 17 dicembre con una grande festa, dopo un importante intervento di recupero strutturale e funzionale.

Lo storico edificio, realizzato su cinque livelli nel 1866 per essere la "casa dei cittadini", era stato chiuso all’inizio del 2020 per analizzare a fondo e risolvere alcune criticità strutturali che si erano presentate nei mesi precedenti.

Il progetto, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro circa, finanziato in parte dalla Regione Toscana con 800mila euro di contributo, è servito per risolvere la vulnerabilità sismica e rafforzare la stabilità statica, oltre ad un ammodernamento dell’impiantistica.

Inoltre sono stati effettuati altri interventi: la rimozione dei controsoffitti e del solaio sottotetto, la sostituzione di tramezzature in muratura con cartongesso, i ridimensionamenti di aperture e la realizzazione degli intonaci armati, il rinforzo dei pilastri e dei solai a volta, il recupero e il consolidamento dei solai in legno, l’inserimento di catene in acciaio per contrastare la spinta delle volte ai vari piani, la costruzione di un nuovo solaio al piano primo e secondo speciali strutture, la demolizione e il rifacimento del balcone, il ripristino dei rivestimenti scale, lo smontaggio e il rimontaggio dei pavimenti originali, la realizzazione dei servizi igienici, dell’impiantistica e degli scarichi, del nuovo gradino esterno di accesso all'edificio, con intonaci, verniciature, sistemi di ricambio aria, antincendio, rete dati, etc.

Tra le azioni più significative, la sala del Consiglio comunale torna al primo piano del palazzo, assumendo di nuovo simbolicamente un ruolo centrale per la rappresentatività e per la democrazia.

"Dopo diversi mesi di cantiere, stiamo per riaprire le porte del palazzo comunale, grazie ad un’importante operazione di recupero e rinnovamento della casa di tutti i cittadini – spiega il sindaco Giacomo Cucini –. Quello appena concluso è l’intervento più importante dalla sua costruzione e abbiamo tutti lavorato tanto per renderlo non solo conforme ai requisiti di sicurezza necessari, ma anche più moderno e funzionale. L’inaugurazione con il taglio del nastro sarà sabato 17 dicembre alle 11. L’edificio resterà poi aperto fino alle 17 per dare modo a tutti di poter visitare la struttura e vedere i cambiamenti apportati. Sarà una bella occasione anche per scambiarci i migliori auguri di buone feste".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa