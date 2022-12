Partono i lavori per il ripristino del muro crollato sulla Sp118 a Panzano in Chianti

Si apre il cantiere per la realizzazione di un importante intervento di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino di un muro crollato, nella frazione di Panzano in Chianti lungo la Strada Provinciale 118, all’altezza della Limonaia di Pescille. Da lunedì 12 dicembre prendono il via i lavori dell’opera pubblica finanziata ed eseguita dalla Città metropolitana di Firenze, attraverso risorse ministeriali, che mira a risanare una frana causata qualche anno fa da eventi atmosferici di portata eccezionale.

L’intervento del valore di 150mila euro prevede l’esecuzione di una complessa palificata con l’installazione di 40 pali ad una profondità di 10 metri, il rifacimento del cordolo, la demolizione, la ricostruzione e il rivestimento del muro crollato. L’opera richiede in una prima fase della realizzazione della palificata, dal 12 al 22 dicembre, la chiusura totale della Sp118 al Km 0+650. Dal 23 dicembre all’8 gennaio, dunque in occasione delle festività, la strada sarà riaperta. La seconda parte dell’intervento riprenderà dal 9 gennaio al 15 febbraio con la chiusura totale della viabilità Sp118. La strada sarà nuovamente transitabile dal 16 febbraio poiché i lavori si sposteranno, per la sessione conclusiva, nel piazzale della Villa della Limonaia. Il lavoro terminerà in via definitiva il 14 aprile 2023.

“Sono lavori indispensabili per la sicurezza e la vivibilità della frazione che avevamo richiesto e sollecitato da tempo – dichiara il sindaco Paolo Sottani – sono contento che finalmente, grazie all’intervento della Città Metropolitana, si possa partire con l’esecuzione di quest’opera che dà una risposta concreta ad una criticità significativa del nostro territorio che presenta non poche fragilità dal punto di vista del dissesto idrogeologico”. “La frana che si è venuta a creare a causa delle abbondanti piogge e delle condizioni precarie del muro – aggiunge il primo cittadino - rischiava di estendersi e complicare ulteriormente la situazione, il ripristino che è diventato necessario, se non urgente, comporterà non pochi disagi alla viabilità, chiediamo ai cittadini di pazientare”.

