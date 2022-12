Dopo quattro vittorie di fila i Lupi cadono contro Lagonero

La sconfitta di Lagonegro è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel percorso di crescita della Kemas Lamipel S. Croce. Le quattro vittorie in fila, il feeling sempre più stretto tra il nuovo palleggiatore Coscione e gli attaccanti, la classifica deficitaria degli avversari, avevano fatto immaginare una conclusione diversa per questo secondo turno infrasettimanale. L’hanno spuntata i lucani, lasciando i Lupi a bocca asciutta. A poco più di 48 ore di distanza, ecco l’occasione di riscatto, il match interno con la Conad Reggio Emilia in programma domenica pomeriggio alle 18.00, Pala Parenti Gruppo Lupi Forum. Anche gli emiliani non sono rimasti soddisfatti del turno infrasettimanale: Ravenna, ex squadra di Coscione, ha provveduto a rimandarli a casa con lo stesso 3-1 incassato dalla Kemas a Lagonegro. In virtù della classifica cortissima, tra S. Croce e Reggio ci sono ben 6 squadre ma soltanto 4 punti; inoltre, la Conad deve recuperare una partita. Gara che si presenta dunque incerta, equilibrata, aperta a qualsiasi soluzione con i biancorossi leggermente favoriti per via del fattore campo: il Pala Parenti si annuncia bello carico. Ma l’incrocio di domenica non riguarda soltanto l’attualità. Nella scorsa stagione, coach Vincenzo Mastrangelo e il libero Davide Morgese furono protagonisti e artefici dell’esaltante cammino di una Conad promossa in Superlega al termine di una memorabile finale con Cuneo, senza dimenticare la vittoria in Coppa Italia. Di quella vittoria sono rimasti bellissimi ricordi, perché poi Reggio non è riuscita a trovare le condizioni giuste per il massimo campionato e ha dovuto rinunciare ripartendo dalla A2; molti protagonisti, tra questi Mastrangelo e Morgese, hanno cambiato maglia. Ma è evidente che quelle vittorie (comprese le tre ottenute contro la Kemas Lamipel tra campionato e Coppa) sono troppo fresche per fare finta di nulla, e l’incrocio tra S. Croce e Reggio regalerà tantissimi spunti e emozioni a tutti i protagonisti.

GLI AVVERSARI: Rispetto al gruppo dello scorso anno sono rimasti in maglia Conad l’opposto Diego Cantagalli, figlio del tecnico Luca, indimenticato interprete della generazione dei fenomeni ed ex giocatore della Codyeco Lupi di A1 (stagione 2004/05), e in più i laterali Riccardo Mian e il centrale Antonino Suraci. Cantagalli, esploso a Ortona nella stagione 2020-21, è al decimo posto nella classifica dei punti totali realizzati, settimo in tutta la A2 nei punti per set. Suraci, opposto prestato al centro, è al terzo anno in maglia Conad, dopo essere cresciuto a Cantù. In coppia con lui, Niccolò Volpe, prospetto classe 2003 al primo anno in categoria. Scuola Vero Volley. Liberò giocherà Marco Cantagalli, altro figlio del coach, anch’esso esordiente. In banda troviamo una vecchia conoscenza come Romolo Mariano, atleta esperto, visto tante volte al Pala Parenti con le maglie di Spoleto, Siena, Bergamo, Porto Viro. Altro posto quattro è la new entry Luiz Felipe Perotto, brasiliano; dopo aver girato mezzo mondo con il volley è alla prima esperienza in A2 Credem Banca. A gestire tutti, il palleggiatore, quasi omonimo, Lorenzo Sperotto, reduce da due anni in Superlega con Itas Trentino.

ARBITRI: Arbitreranno Ubaldo Luciani, Bruno Frapiccini

ROSTER:

CONAD REGGIO EMILIA: 1 Santambrogio Filippo P, 2 Maziarz Aleksander O, 3 Mariano Romolo S, 4 Perotto Luiz Felipe S, 5 Cantagalli Marco L, 6 Sperotto Lorenzo P, 9 Meschiari Matteo S, 10 Cantagalli Diego O, 11 Mian Riccardo, 12 Elia Alberto C, 13 Torchia Ernesto L, 14 Volpe Nicolò C, 15 Bucciarelli Nicholas C, 17 Suraci Antonino C.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

