Gassificatore, Giani: "Empoli tappa limitata, sindaca ha sospeso per resistenza sociale"

Oggi il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa, è entrato nel merito delle polemiche sull'ipotesi dell'impianto dei rifiuti a Empoli, proposto e pensato da Alia per la zona del Terrafino e sul quale nelle ultime settimane si sono espressi centinaia di cittadini in maniera contraria, alle manifestazioni e agli incontri di partecipazione organizzati dal comune. "Quello che a me interessa come presidente della Regione, che fa gli interessi dei cittadini toscani - commenta Giani sul riciclo dei rifiuti - è che si arrivi a scegliere quei 3-4 impianti che possono andar bene o quei 2-3 impianti di una certa dimensione e una serie di altri. La tappa di Empoli la vedo limitata a quello che abbiamo visto: un sindaco che prima ha proposto e poi, di fronte alla resistenza sociale che si è creata, ha sospeso l'iniziativa" prosegue il presidente della Toscana, aggiungendo "sulle altre ipotesi noi andiamo avanti e vediamo un po' cosa viene fuori".

Qualche giorno fa, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, ha dichiarato di essersi presa "un po' di giorni di tempo per capire se ci sono condizioni per proseguire nella fase di progettazione o se, al contrario, debba dire alla Regione e ad Alia che no, a Empoli non ci sono le condizioni per accogliere questo impianto" (Qui la notizia).

Giani inoltre ha aggiunto che l'impianto, se non sarà a Empoli, da qualche parte dovrà sorgere, "sicuramente ci sarà il momento in cui, guardando un po' tutte le proposte che sono state fatte e come queste si rapportano con i cittadini, noi andremo a realizzarlo. Io dialogo, non mi spaventa incontrare duemila persone in piazza come è avvenuto a Piombino - continua il presidente della Regione - poi quando decido vado avanti come è stato fatto per Piombino".