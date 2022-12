Fioretto femminile, oro per Alice Volpi in Coppa del Mondo

Torna al successo in Coppa del Mondo Alice Volpi. Grande gara per la senese delle Fiamme Oro che si allena con il CT Stefano Cerioni. Una prova perfetta per la classe ’92 di Siena che si conferma al top del panorama mondiale nel fioretto femminile. Nella capitale serba una prova maestosa che l’ha vista battere tutte le avversarie con uno scarto minimo di 3 stoccate. In finale dominata la tedesca Erbert con una rimonta da 3-6 a 15-6.

Volpi, numero due del ranking mondiale, ha battuto 15-12 la coreana Sena Hong e 15-10 la giapponese Yuzuha Takeyama, poi ha vinto i due derby contro Elena Tangherlini e Erica Cipressa col punteggio di 15-6. In semifinale la fiorettista delle Fiamme Oro ha battuto anche Francesca Palumbo 15-8 raggiungendo così la finale contro la campionessa europea Leonie Ebert. Qui la tedesca si era portata in vantaggio 6-3, ma ha poi subito una rimonta inarrestabile dell’azzurra che ha messo a segno 12 stoccate di fila e si è imposta 15-6. L’anno scorso Alice Volpi era salita sul podio di Coppa del Mondo quattro volte sulle sei tappe svolte, vincendone ben tre: quest’anno un nuovo inizio che parte nel migliore dei modi.