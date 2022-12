Basket Castelfiorentino sbanca Pistoia

Con una giornata di anticipo il Basket Castelfiorentino blinda il passaggio alla seconda fase valida per la promozione. Le ragazze di coach Jacopo Giusti espugnano 58-68 il parquet del Wolf Pistoia, diretta concorrente, portando sul 2-0 il conteggio degli scontri diretti ed ipotecando così il quarto posto, ultimo valido per il passaggio del turno.

Prova corale delle gialloblu, tutte in campo e tutte a segno, che incanalano la sfida grazie ad un break nella terza frazione che permette poi di gestire con tranquillità l’ultimo quarto. Il tutto dopo una prima parte passata ad inseguire: le locali, infatti, mettono la testa avanti nella prima frazione toccando il 19-14 al 10′, per poi difendere il vantaggio nel secondo quarto e andare al riposo lungo sul +7 (31-24). Al rientro dagli spogliatoi, però, le gialloblu cambiano marcia: alzano l’intensità in difesa e costruiscono buone giocate in fase offensiva, mettendo la testa avanti e piazzando un parziale di 8-26 che vale il +11 alla terza sirena (39-50). Un vantaggio che, nell’ultimo quarto, riescono ad amministrare senza grossi patemi brindando così al primo traguardo stagionale.

Prossimo impegno venerdì alle 21 al PalaGilardetti contro Pf Firenze, ultima giornata della prima fase e del 2022.

WOLF PISTOIA – BASKET CASTELFIORENTINO 58-68

Tabellino: Gonzato 16, Bellantoni 8, Aramini 15, Banchelli 10, Boldrini 2, Caparrini 5, Andries 2, Ammannati 5, Lucchesi 2, De Felice 3. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 19-14, 31-24 (12-10), 39-50 (8-26), 58-68 (19-18)

Arbitro: Cancelli di Livorno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa