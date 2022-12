Il Castelnuovo Garfagnana calcio festeggia i 100 anni: cerimonia in Regione

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, consegnerà una targa al presidente dell’Unione sportiva Castelnuovo Garfagnana calcio Dino Dini in occasione dei 100 anni dalla fondazione.

L’appuntamento per la cerimonia è per mercoledì 14 dicembre, alle ore 12, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 Firenze). A proporre il riconoscimento – deliberato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio – il vicepresidente dell’Assemblea toscana, Marco Casucci e il consigliere regionale Giovanni Galli che saranno presenti all’evento.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa