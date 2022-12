Un Capodanno 'Dal tramonto all'alba' a Siena: il programma

“Dal tramonto all’alba” per vivere la città, solcare le sue strade piene di persone che fruiscono di eventi, spazi ed esercizi pubblici: sarà questo il Capodanno 2023 a Siena, organizzato da Comune di Siena e Associazione Propositivo (Pro+). La manifestazione rientrerà nel programma “L’Arte illumina il Natale. A Siena tra emozioni e sostenibilità”. Il centro storico di Siena sarà animato da spettacoli itineranti con street band, live music con performer professionisti, luci e suoni diffusi. Un Capodanno attrattivo dove tutti gli angoli della città vivranno di musica e folklore in perfetto equilibrio, rivolti ad un pubblico variegato.

“Saluteremo l’inizio del nuovo anno – sostiene il sindaco di Siena Luigi De Mossi – con un programma per tutte le età e che permetterà di vivere Siena in armonia, valorizzando il centro storico patrimonio Unesco e le nostre eccellenze. I senesi e i turisti potranno vivere un’atmosfera incantata, divertendosi e gustando anche i piatti delle eccellenze gastronomiche, tutto grazie a una serie di eventi diffusi che ben si conciliano con le bellezze architettoniche della nostra città. Un capodanno da vivere di nuovo tutti assieme”.

“Sarà un Capodanno diffuso, divertente e sostenibile – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella – in linea con quanto previsto dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Abbiamo deciso di dar vi a un programma che permettesse di vivere tutta la città, immersi nelle sue bellezze e con la possibilità di gustare i piatti delle nostre eccellenze. Come Comune di Siena abbiamo infatti predisposto, grazie alla disponibilità degli uffici e alla collaborazione con l’assessorato turismo e commercio di Stefania Fattorini, la possibilità che i ristoratori e gli esercenti del centro realizzino lo street food. Il programma è ampio e per tutti i gusti e le età. Siamo convinti che possa essere la soluzione giusta non solo per i senesi, ma anche per coloro che sceglieranno di passare il Capodanno nella nostra splendida Siena. Ringrazio tutti gli esercenti che saranno parte integrante di questo evento diffuso e la consueta disponibilità e collaborazione degli uffici comunali per tutto l’iter per l’organizzazione degli eventi”.

“Come Associazione Propositivo - dichiara Niccolò Giallombardo, presidente e direttore artistico dell’associazione - siamo molto onorati di ripetere l’organizzazione del Capodanno 2023 come già avvenne nel 2018 e 2019 in collaborazione con il Comune di Siena. Si riparte da dove avevamo lasciato, il Capodanno diffuso di Siena che segue un format già collaudato negli anni. In questo modo la città vuole accogliere cittadini e turisti di tutte le età per festeggiare assieme la sera dell’ultimo dell’anno nella cornice più bella d’Italia. Abbiamo pensato ad una proposta che andasse incontro a tutti gusti e le età includendo molti spazi urbani, proponendo per ognuno musica ed atmosfere diverse. Sarà un Capodanno vivace ed allegro per tutta la città. Le band selezionate sono tutte di grande livello e sono chiamate a far trascorrere al pubblico senese una serata di gioia ed allegria. La scelta di non fare un grande nome e puntare su un format di Capodanno diffuso che tra l’altro ha già una continuità di tre anni è secondo noi la più razionale e funzionale oltre che vincente. In piazza quest’anno balleremo e brinderemo al nuovo anno con la musica dei DJ più storici della città che da anni ci fanno ballare nelle discoteche del territorio e non solo. Nomi del calibro di Fabrizio Muzzi Dj (80’Febbre), Leo Tolu Dj, Ciccio Dj (Papillon), Antonio Marki Dj ed Alessandro Serra Dj sotto il nome di collettivo Siena Suona Bene saliranno in console con un unico obbiettivo: far ballare e divertire il pubblico di Piazza in un set di musica che andrà dal pop alla disco dance fino alla house music. Mentre Valentina Tomei di Radio Siena Tv sarà la nostra voce narrante che ci accompagnerà per tutta la serata. Il resto del centro storico sarà intrattenuto da marching band ed eventi live in piazza Tolomei, piazza Indipendenza, piazza del Mercato, piazza San Giovanni che si alterneranno con la loro musica prima e dopo la mezzanotte. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini e gli esercenti per una riuscita positiva e un Capodanno da non dimenticare per tutti noi ed anche per chi viene a trovarci da fuori. Ringraziamo il Comune di Siena, con il sindaco Luigi De Mossi e l’assessore Pasquale Colella in testa per la fiducia rinnovata”. Tanti eventi diffusi, concerti e musica in tutto il centro storico: un Capodanno in tute le maggiori piazze e negli angoli di Siena. Questo il programma del Capodanno 2023, con nomi di livello e un finale d’eccezione all’alba del primo giorno dell’anno.

Info. Tutto il programma completo sarà pubblicato sul sito del Comune di Siena ( www.comune.siena.it ) e Siena Comunica ( www.sienacomunica.it ), oltre che sul sito dell’ Associazione Propositivo (Pro+) (https://propositivi.it/) sulla pagina Fb https://www.facebook.com/pro.positivi

Il programma completo

Piazza del Campo 2023. Sarà un’altra grande occasione per ballare insieme con la musica selezionata da un gruppo di storici dj senesi che, per l’occasione, si è riunito sotto il nome di “Collettivo Siena Suona Bene”. Presenteranno una scaletta pensata per accontentare tutti: un dj set tutto da ballare con i maggiori successi dalla house music alla dance, la storia della musica in una notte.

Il programma in Piazza del Campo prevede dalle ore 19,30 alle 03,00 Siena Suona Bene (in consolle dj storici senesi) accompagnati da vocalist e video mapping. A mezzanotte brindisi di Capodanno con saluto istituzionale.

Piazza del Mercato: We Love Swing. La piazza del Mercato verrà addobbata con un mood anni venti e Trenta per ricreare un’atmosfera capace di emozionare gli avventori ed essere coinvolti in una serata “We Love Swing” con musica live, dj e animazione a cura dei “Ragazzi Scimmia”, band storica fiorentina elegante e coinvolgente.

Il programma prevede dalle ore 20 alle ore 22,30 una selezione musicale dj resident (swing, dance); dalle ore 22:30 alle ore 23:30 ci sarà il live dei Ragazzi Scimmia (swing e rock); dalle ore 23:30 alle ore 00:10 dj set (swing e dance); dalle ore 00:10 alle ore 02:00 torneranno i Ragazzi Scimmia.

Piazza Indipendenza: Latin Cult. In piazza Indipendenza ci saranno i “C.A.F.E. Collettivo Afrotropicale di Fusione Etnica”, a Siena per la prima volta. Il progetto parallelo degli straordinari “Ayom”, band multietnica che negli ultimi due anni ha fatto il pieno di premi grazie a un album di debutto, eponimo, che segna l’evoluzione della world music. Eseguiranno brani dei grandi protagonisti della musica dell’Atlantico, da Cesaria Evotra a Bonga, Susana Baca, Atahualpa Tyupanqui fino a Company Segundo e Clara Nunes. Un viaggio nella musica afro-tropicale a base di cumbia, bossa morna e molto altro.

Il programma prevede dalle 22:30 alle 23:30 C.A F.E. live con latin cumbia e samba; dalle ore 23:30 alle ore 00:10 dj set e, quindi, fino alle 02:00 di nuovo C.A.F.E. live.

Piazza Tolomei: Italian Soul. In piazza Tolomei si esibiranno “The Bluebeters”, una storica band della scena Rock Steady, Soul Ska italiana. Il nome è un richiamo alla Label discografica brittanica Blue Beat Records, famosa per il proprio repertorio Soul Rock Steady. Genere che la band propone sia trasformando classici della musica mondiale che scrivendone di originali in italiano, sempre coerenti con i suoni e le atmosfere delle origini.

Il programma prevede dalle ore 20:00 alle ore 00:10 selezione in vinile con dj set; dalle ore 00:10 alle ore 02:00 The Bluebeaters live (Soul rock steady).

Da Piazza Salimbeni camminando: Marching Band. Piazza Salimbeni sarà la base di una street band storica: “The Fantomatik Orchestra”. La marching band farà da apripista alle varie piazze offrendo uno spettacolo itinerante e coinvolgente. Un progetto musicale che nasce in Toscana nel 1993 come gruppo funky, suol e rhytm’n bluies con influenzer Etno, Pop e dance.

Il programma prevede itinerari per tutta la città e tutta la notte dalle ore 19:30.

Piazza San Giovanni: Gospel live. In un’atmosfera bellissima, con uno sfondo come il Battistero del nostro Duomo, si esibirà un coro Electro Gospel di 18 elementi, capace di fornire al pubblico una performance ad alto impatto emozionale. I “Vocal Blue Trains”, già ospiti di molti festival italiani di alto livello, saranno i protagonisti di Piazza San Giovanni. Il programma prevede Vocal Blue Trains in concerto dalle ore 22:00 alle ore 23:30.

Fortezza Medicea, Bastione San Filippo: #Happiness speciale edition. Come negli anni passati sarà il Bastione San Filippo a chiudere le danze con una serata dove la musica di tendenza suonerà fino alle prime ore del mattina (serata ad esaurimento posti).

Il programma prevede l’inizio della serata a partire dalle 23:30.

Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo: a partire dalle 07:45 Concerto all’alba all’interno di Palazzo Pubblico in collaborazione con l’Accademia Chigiana. Con le prime luci del giorno le note della la violinista Elisa Scudeller, allieva di Salvatore Accardo. Ingresso libero.