"Bada come la fuma", l'Antico Vinaio sul podio dei cibi più buoni nella classifica mondiale di Deliveroo

Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery torna con il suo "Deliveroo 100 Report", il tradizionale appuntamento di fine anno con il quale ripercorre i 12 mesi appena trascorsi raccontando i cento piatti più popolari e di tendenza sulla sua piattaforma a livello globale.

Sul podio mondiale di una specialità italiana particolarmente amata, la Schiacciata Favolosa di All’Antico Vinaio di Firenze, in terza posizione a livello globale e tra le new entry più rilevanti.

Ecco i primi dieci piatti più popolari al mondo del 2022 su Deliveroo:

Pita Chawarma di Poulet Mezzencore, Parigi, Francia Burrito di Chipotle, Londra, Regno Unito Schiacciata Favolosa di All'Antico Vinaio, Firenze, Italia Chicken Sando di ​ PICKL, Dubai, Emirati Arabi Uniti Make Your Own Poke Bowl di ​ Surfside Poké, Liegi, Belgio Pad Thai di Ting Thai Caravan, Edimburgo, Regno Unito Mixian with 1 Topping 米線+一餸 ​ di Tamjai Yunnan Mixian 譚仔雲南米線, Hong Kong Fish Burger di MOS Burger, Singapore Iced Café Americano di Starbucks, Kuwait Burrito Bowl di ​ Boojum, Cork, Irlanda

Lo scorso anno, le poke bowl hawaiane avevano dominato la classifica, raggiungendo il primo posto in sei Paesi diversi. Nel 2022, i clienti hanno invece ampliato e differenziato maggiormente le abitudini in fatto di cibo, definendo così una classifica più variegata.

Non sorprende poi che la pizza rappresenti il ​​4% del totale delle specialità in classifica e che le persone in tutto il mondo la preferiscano in versione tradizionale, optando per la classica Margherita. L’hamburger invece, una delle specialità preferite nella Deliveroo 100 nel corso ​ degli anni, si conferma anche nel 2022 la prima scelta a domicilio in tutto il mondo, rappresentando quasi un quarto delle posizioni (24%) della lista globale.

Questa invece la top 30 italiana