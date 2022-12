Empoli piange Andrea Zingoni, scomparso dopo un incidente stradale

Empoli piange la scomparsa di Andrea Zingoni. Lavorava in direzione alla Asl di via dei Cappuccini, era molto conosciuto in città. Se ne è andato dopo un grave incidente avvenuto nella giornata di giovedì 24 novembre mentre era in sella al suo scooter in via Carraia, a Empoli.

Sessantenne, Zingoni è deceduto quasi due settimane dopo l'incidente, mentre era ricoverato in gravi condizioni a Careggi. La salma si trova adesso nella chiesa del Cimitero Misericordia di Empoli ed è disponibile alle visite. I funerali si svolgeranno mercoledì 14 dicembre alle ore 15 alla Collegiata S. Andrea di Empoli. La salma sarà cremata e le ceneri saranno custodite in forma privata.

Zingoni lascia la moglie, due figli, le nuore, la madre, la sorella e la nipote. Molte persone però lo stanno piangendo e ricordando con un post sui social network.

Il sessantenne era in moto alle 12.30 di giovedì 24 novembre su via Carraia. In sella a un 125, per motivi ancora da accertare si è scontrato con un'utilitaria guidata da una giovane dell'Empolese. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato sbalzato a terra riportando un grave trauma cranico. Non ha dato segni di vita inizialmente, quindi la giovane dell'auto ha chiamato i soccorsi pur sotto shock.

L'ambulanza è intervenuta sul posto, ma è stato necessario il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso a Firenze. Sul posto presente anche la polizia municipale. Una volta arrivato a Careggi Zingoni, che era stato rianimato dai soccorritori, è rimasto nel nosocomio per circa due settimane lottando tra la vita e la morte, ma si è spento nella giornata del 10 dicembre. La notizia del decesso però è stata resa nota solo poche ore fa.

I familiari invitano chi conosceva Andrea Zingoni a non portare fiori ma a fare un'offerta per Medici Senza Frontiere, inoltre "ringraziano tutti coloro che, in ogni modo, prenderanno parte al loro dolore. Un ringraziamento particolare al reparto di terapia intensiva del polo neuromotorio di Careggi".