Politica pistoiese in lutto: è morto Floriano Frosetti

A 85 anni è morto Floriano Frosetti, esponente della storia operaia di Pistoia. Prima nel Pci, poi in Rifondazione, PdC e Comunisti per Pistoia, è stato sindacalista Cgil ed ex assessore in provincia. Ha seguito le lotte degli anni ottanta alla Breda, dove lavorava come operaio. In passato è sto segretario Fiom Cgil Pistoia.

La Segreteria Regionale e Provinciale del Partito Comunista Italiano, annunciano "con grande dolore la scomparsa del compagno Frosetti, membro del nostro partito, caro amico e compagno di lavoro e di lotta. Protagonista delle lotte politiche e sindacali nella provincia di Pistoia dal dopoguerra agli ultimi anni. Purtroppo, oltre al compagno di partito, con lui si perde un patrimonio di storia delle lotte sindacali e politiche, di competenze, di abilità politiche e sindacali maturate in sessanta anni di attenta presenza. Addio compagno Floriano, sarai sempre nei nostri cuori".