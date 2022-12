SR436, taglio del nastro al terzo lotto della 'Francesca'

Taglio del nastro, stamani, per il terzo lotto della variante alla SR 436 “Francesca” fra la località di Pazzera e la SP 26 “Camporcioni”, nei Comuni di Montecatini Terme e di Massa e Cozzile (Pt). Alla cerimonia, insieme alle autorità locali, ha partecipato l’assessore a trasporti e infrastrutture, Stefano Baccelli.

“Consegniamo alla comunità di questo territorio – ha detto Baccelli – un’opera di grande importanza, che avevamo individuato tra le priorità del Priim, il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità. Grazie a questo intervento saranno possibili condizioni di mobilità più efficaci e sicure.”

Il tratto di strada realizzato, con un importo complessivo di investimento pari a 3 milioni di euro, si sviluppa per circa 450 metri e consente di connettere l’intersezione a rotatoria esistente su via Camporcioni all’intersezione tra via Biscolla, via Ponte Monsummano e SP del Porrione, in corrispondenza della quale è stata realizzata una nuova intersezione con rotatoria.

Il nuovo tracciato stradale ha anche comportato la demolizione del manufatto di attraversamento del fosso del Calderaio e la messa in opera di un nuovo scatolare, comprensivo degli elementi di raccordo nonché le opere idrauliche di compensazione alla formazione del rilevato. I lavori hanno previsto anche il risanamemento e lo spostamento di un'edicola votiva già esistente.