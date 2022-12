Sessanta scatole di Lego per i piccoli pazienti di Pistoia: il dono di Toscana Bricks

Da stamattina il reparto pediatrico dell’Ospedale San Jacopo, diretto dal dottor Rino Agostiniani, dispone di ben 60 scatole di costruzioni Lego di vario genere donate da Toscana Bricks, il gruppo di appassionati che è nato nel 2012, con lo scopo di diffondere il sistema di gioco con i mattoncini colorati. A ciascun bambino che sarà ricoverato o che dovrà effettuare una prestazioni ambulatoriale sarà regalata una scatola.

La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Rino Agostiniani, della dottoressa Stefania Magnanensi, infermiera coordinatrice del reparto, del dottor Leonardo Capecchi, della direzione sanitaria del presidio ospedaliero e della dottoressa Cinzia Nattini, infermiera della direzione infermieristica.

"Abbiamo molto gradito questa donazione per i nostri piccoli pazienti che contribuirà sicuramente ad allietare il periodo natalizio trascorso in ospedale", ha commentato il dottor Agostiniani.

Le scatole sono state acquistate grazie ad una pesca di beneficienza durante il "Bricks in Florence Festival", un evento espositivo di Toscana Bricks, svoltosi lo scorso novembre a Firenze. Grazie alla generosità dei visitatori di "Bricks in Florence Festival" sono stati raccolti i fondi per acquistare le scatole di mattoncini da donare ad alcuni ospedali toscani. L’iniziativa è stata organizzata con il contributo della struttura che ospitava la manifestazione, Tuscany Hall - Teatro di Firenze (ex Obihall), e l’associazione inglese Fairy Bricks, che ha l’obiettivo di donare giochi e costruzioni per regalare sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.

Toscana Bricks ha dichiarato: "La donazione odierna è composta da scatole LEGO di diversi temi che verranno usate dal vostro personale come regalo in fase di dimissione dei giovani pazienti e da parte nostra, speriamo che attraverso il gioco i giovani pazienti possano ritrovare un momento di leggerezza, anche con i loro genitori, durante e dopo il periodo passato in ospedale".

Un ringraziamento particolare a Toscana Bricks da parte del direttore sanitario del San Jacopo la dottoressa Lucilla Di Renzo che ha apprezzato l’arrivo dei mattonicini colorati "i quali – ha sottolineato - aiuteranno a liberare la fantasia dei bambini durante le procedure diagnostiche e terapeutiche in ospedale".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa