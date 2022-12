Arrivano 300 monopattini elettrici (con casco) in sharing a Firenze

Si sta ultimando la messa su strade della flotta dei monopattini di Ridemovie. L’azienda, già concessionaria del servizio di bike sharing, ha aggiunto alle biciclette (2.700 a pedalata assistita e 1.900 tradizionali) 300 monopattini elettrici tutti dotati di casco.

“Con questi mezzi si completa la flotta dei monopattini prevista in città – commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –. Abbiamo chiesto all’azienda di prestare particolare attenzione alla sosta sia di questi mezzi che delle biciclette e negli ultimi giorni è stato potenziato sia l’intervento a seguito di segnalazioni sia il servizio di redistribuzione dei veicoli in città”.

Con i mezzi di Ridemovie si completa la flotta dei monopattini in sharing a Firenze. Gli altri tre gestori (Bird, Reby e Bit) hanno su strada complessivamente 1.350 mezzi di cui 450 dotati di casco; adesso con il veicoli di Ridemovie la flotta arriva al numero massimo previsto dall’Amministrazione, ovvero 1.650.

I rappresentanti di Ridemovie nell’occasione sottolineano che la stessa APP per il noleggio segnala se il luogo scelto per lasciare la bici e il monopattino sia corretto. Si ricorda che i mezzi devono essere parcheggiati nelle aree dedicate e segnalate e negli spazi in prossimità delle rastrelliere senza provocare intralcio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa