Sciopero del 16 dicembre, servizi a rischio a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio informa i cittadini che, essendo stato proclamato uno sciopero generale dalle associazioni sindacali CGIL e UIL, nella giornata di venerdì prossimo 16 dicembre potrebbero verificarsi disagi per la mancata erogazione o per l'erogazione parziale di alcuni servizi al pubblico. Per quanto riguarda i servizi scolastici le famiglie degli studenti sono state informate dell'impossibilità di garantire la regolare esecuzione del prescuola, dello sporzionamento pasti e della refezione.