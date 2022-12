Cambiano gli orari di alcuni uffici comunali a Fucecchio

A partire dalla prossima settimana cambieranno gli orari di apertura al pubblico di alcuni servizi del Comune di Fucecchio. Urp, ufficio protocollo e servizi demografici, in via sperimentale, modificheranno il proprio orario per consentire ai cittadini di essere ricevuti anche in momenti della giornata diversi da quelli canonici, in particolare con nuove aperture il martedì, sia nella pausa pranzo che nel pomeriggio. I tre uffici, tutti situati al piano terra del palazzo comunale, invece non saranno più aperti il sabato mattina, come avveniva finora (ultima apertura sabato 17 dicembre dalle 9 alle 12, servizi demografici solo su appuntamento).

Le modifiche nel dettaglio sono le seguenti: il servizio accoglienza dell'urp il martedì sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 18, mentre l'ufficio protocollo dalle 9 alle 13 e 15 alle 18. I servizi demografici - che ricordiamo ricevono soltanto su appuntamento - apriranno la loro agenda per fissare gli incontri con i cittadini anche dalle 13 alle 16 del martedì.

Questo il nuovo orario di apertura al pubblico dei tre servizi:

Urp/accoglienza lunedì 8,30-13; martedì 8,30-18; mercoledì 8,30-13; giovedì 8,30-13 e 15-18; venerdì 8,30-13

Ufficio Protocollo lunedì 9-13; martedì 9-13 e 15-18; mercoledì 9-13; giovedì 9-13 e 15-18; venerdì 9-13

Servizi Demografici (solo su appuntamento, tel. 0571 268257 oppure 268345) lunedì 9-13; martedì 13-16; mercoledì 9-13; giovedì 15-18; venerdì 9-13