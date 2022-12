Dal Pnrr un milione di euro a Firenze per le vie di Scandicci e di Legnaia

Poco più di un milione di euro per riqualificare via di Scandicci e via Legnaia. È quanto prevede l’accordo quadro approvato dalla giunta comunale nell’ultima seduta. Si tratta di un progetto relativo alla viabilità all’interno del complessivo piano di riqualificazione urbana del comprensorio scolastico-sportivo-sociale di via di Legnaia e via Pisana finanziato con i fondi del PNRR-NextGeneration EU.

"Ancora un progetto importante finanziato dai fondi europei – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –. Nello specifico via di Scandicci e via di Legnaia saranno oggetto di un intervento di rigenerazione di carreggiata e marciapiedi compresi i sottoservizi. Un intervento di grande rilievo che interessa due strade importanti del quartiere e non solo".

Le risorse stanziate per questo intervento sono pari a 1.085.000 euro.

