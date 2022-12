Dolci artigianali a Natale, la scelta di 100mila famiglie per Confartigianato Firenze

I dolci artigianali allieteranno ancora una volta le tavole dei fiorentini durante il Natale: sono oltre 100mila le famiglie fiorentine, infatti, che, secondo le previsioni di Confartigianato Firenze, acquisteranno dolci di produzione artigiana preferendoli a quelli industriali. I motivi, ricostruiscono dall’associazione di categoria, sono chiari: qualità maggiore, riconoscibilità del prodotto, contatto diretto con il produttore, una lavorazione su misura e spesso particolare perché artigiana, prezzi ancora sostenibili.

"Sulla qualità, a maggior ragione oggi, i fiorentini non hanno intenzione di tagliare. Per questo, la spesa media per i dolci artigiani si preannuncia persino in aumento rispetto all’anno scorso; segno evidente che se si punta sulla qualità il ritorno c’è, anche in un momento complesso come questo", è l’analisi di Fabio Masini, Responsabile Categorie e Servizio Nuove Imprese di Confartigianato Firenze che aggiunge: "Ci sarà comprensibilmente una maggiore attenzione ai costi che orienterà la scelta su prodotti di qualità riconosciuta".

Marco Sgrilli e Olivia Caroti, Pasticceria Gastronomia Caroti e Sgrilli

Un riscontro confermato anche da Marco Sgrilli, titolare insieme alla moglie Olivia Caroti della Pasticceria Gastronomia Caroti e Sgrilli, un punto di riferimento per la zona di piazza Beccaria e non solo: "Da noi si trova un prodotto dolciario fresco, genuino e autentico. Per nostra precisa scelta non abbiamo semilavorati e non utilizziamo conservanti o coloranti. Molti, ed è incredibile, usano un ‘aroma di panettone’ sintetico, per me un qualcosa di impensabile. L’odore prima di tutto e poi il sapore devono essere autentici e riconoscibili".

Fronte rincari Sgrilli ha fatto il possibile per tener botta: "Ho atteso il più possibile. Pensavo di fare un primo adeguamento prezzi a settembre, poi ho scelto di aspettare. Purtroppo, però, i rincari ci colpiscono a catena e qualcosa ho dovuto, seppur leggermente, adeguare. Ad ogni modo, abbiamo sempre scelto un bilanciamento: un prodotto artigianale ha un suo costo ma facciamo anche il possibile per esaurirlo proprio perché artigianale e genuino, quindi senza conservanti". Come costo medio per un panettone di 1kg 26euro (la media su Firenze si aggira anche su 28-30 euro).

E nell’infinito duello panettone-pandoro, Sgrilli vede in testa il panettone e ha pronta una creazione tutta artigiana: "Più che un dolce, è anche un regalo che allieta le tavole e ci fa sentire più vicini anche perché i dolci sono il coronamento dello stare insieme. Preparo, per prezzi tutto sommato contenuti, un panettone decorato con scene natalizie usando cioccolato, glassa di zucchero e pan di spagna".

Fonte: Confartigianato Firenze