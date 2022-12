Gassificatore Empoli, nuovo incontro alla Casa del Popolo di Santa Maria

Nuovo incontro sul gassificatore di Empoli, previsto da Alia per il territorio di Terrafino e il cui progetto sta avendo una battuta d'arresto dopo la mobilitazione dei cittadini. Il comitato cittadino e la Casa del Popolo di Santa Maria di via Livornese a Empoli hanno organizzato un incontro per sabato 17 dicembre alle 15.30. Il titolo è 'Per un NO! consapevole al Gassificatore'. Intervengono Sergio Benvenuti dell'osservatorio ambientale di Prato, Fabrizio Bertini del comitato AlterPiana e Marco Cardone, Silvana Cinotti e Tiberio Tanzini di Trasparenza per Empoli.