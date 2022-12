La sera del 18 dicembre, domenica che precede la Solennità del Santo Natale, alle ore 21:30, nella Cattedrale di San Miniato il Coro «Monsignor Cosimo Balducci» offrirà alla cittadinanza il suo Concerto di Natale dal titolo “Gloria in altissimis Deo”, a chiusura dei festeggiamenti per il 40° anniversario della sua fondazione. L’evento, che rientra anche nelle iniziative per celebrare il IV centenario della Diocesi di San Miniato, è patrocinato dall’Amministrazione Comunale, dalla suddetta diocesi e dall’Associazione Cori della Toscana. Dopo aver aperto i festeggiamenti per celebrare il 40° anniversario di fondazione con il concerto avvenuto lo scorso 4 ottobre nella Chiesa di San Francesco in San Miniato, il coro presenterà questo evento conclusivo sotto il pregevole soffitto ligneo della chiesa cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta e San Genesio martire, esibendosi con un programma di straordinaria e struggente bellezza, dedicato al grande repertorio sinfonico corale tardoromantico. La compagine sarà diretta magistralmente dal maestro Pietro Consoloni e, per l’occasione, sarà accompagnata da entrambi i musicisti che collaborano stabilmente con l’associazione, ossia il pianista maestro Leonardo Ricciarelli e l’organista maestro Matteo Venturini, interpreti indiscussi, che, nella prima parte della serata, daranno vita ad un dialogo concertante suggestivo e certamente unico, eseguendo il “Concerto gregoriano”, per organo e pianoforte, di Pietro Yon, organista e compositore italiano naturalizzato statunitense, concertista molto apprezzato per il suo virtuosismo. Nella seconda parte del concerto le voci del coro proporranno all’ascolto pagine singolari, che sono un concentrato di bellezza, di audacia e di fede senza confini, con le musiche di Gabriel Fauré e CharlesCamille Saint-Saëns. Di quest’ultimo in particolare sarà effettuata una selezione dal suo angelico Oratorio “pro nocte nativitatis Christi”, in cui saranno impegnate anche le voci soliste di Jennifer Schittino (soprano), Maurizio Marchini (tenore) e Massimo Naccarato (baritono). Questo Oratorio, comunemente detto di Natale, è una raffinata scrittura musicale, che fonde sapientemente intimo lirismo e tensione narrativa con immediatezza espressiva, affidando a una musica di forte impronta meditativa i caratteri insondabili del mistero della nascita del Salvatore. Completano poi il programma una composizione mariana di Francis Lopez, per soprano e pianoforte, e alcune deliziose pastorelle di Cosimo Balducci, sacerdote e musicista, di cui, tra l'altro ricorrono quest’anno i sessant’anni dalla morte, il quale ha lasciato a San Miniato una cospicua produzione di musica sacra vocale. L’associazione musicale, presieduta da Cristiano Benedetti, invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento, a ingresso libero, che celebra con entusiasmo questo suo anniversario e, contemporaneamente, rende omaggio alla Cattedrale sanminiatese, luogo a cui è particolarmente legata per le tante volte in cui, il coro, nei suoi 40 anni di attività, vi si è esibito. Il Coro «Monsignor Cosimo Balducci» dunque si augura che questa serata sia per tutti i presenti vibrante di emozioni come lo sarà per i suoi membri, che si trovano ancora una volta a festeggiare un’importante ricorrenza: l’essere uniti da ben 40 anni in nome della musica e non solo. La comune passione crea inevitabilmente saldi legami di amicizia tra persone anche di età diverse, ognuna con una propria storia e con un proprio bagaglio di esperienze. Questo anniversario, pertanto, celebra soprattutto il piacere di stare insieme, di essere gruppo e di condividere, cancellando qualsiasi differenza

Fonte: Ufficio Stampa