Il Natale arriva alla Rsa di Santa Croce, musica e doni con il Rotary del Cuoio

Il Rotary Club di Santa Croce - Montopoli - Comprensorio del Cuoio, in occasione delle festività natalizie, fa visita agli ospiti della RSA Meacci di Santa Croce sull'Arno.

Oggi pomeriggio, giovedì 15 dicembre, un socio si è presentato vestito da Babbo Natale, accompagnato da alcuni componenti della New Rotary’s Band che si è esibita in un breve spettacolo, con il quale si aperta anche la nuova programmazione di concerti.

I soci del Club hanno, inoltre, organizzato un rinfresco e preparato doni per ognuno dei residenti con la speranza di portare l’atmosfera del Natale agli anziani che, spesso per motivi di salute o per ragioni che non hanno più permesso loro di continuare a vivere nella propria casa, vivono in una situazione comunitaria. Avere rispetto ed attenzione per il prossimo è parte fondante dei principi che animano i Rotary Club nel mondo e questo vale per chi è lontano da noi e anche per chi ci è molto vicino. Il Club organizzatore dell’iniziativa coglie questa occasione per augurare buon Natale a tutti i lettori.