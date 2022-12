Malore sulla Cupola del Brunelleschi, soccorsa

Paura a alta quota a Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in piazza del Duomo presso la Cattedrale Santa Maria del Fiore, per soccorrere una donna colta da malore sulla Cupola del Brunelleschi. I pompieri insieme al personale sanitario hanno raggiunto la donna. Su una particolare barella "Rolly"è stata posizionata l'infortunata, per iniziare il percorso di discesa per raggiungere le terrazze del duomo dove è arrivato il cestello dell'autoscala giunta dal distaccamento di Fi-Ovest, che ha permesso di velocizzare la manovra finale.