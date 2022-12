Maltempo in Toscana: allagamenti nel Pistoiese, nave rompe gli ormeggi a Livorno

Meteo in peggioramento nelle ultime ore in Toscana, dove è in corso l'allerta arancione fino alla giornata di domani. Il sistema di Protezione Civile regionale, come spiegato dal presidente Eugenio Giani, sta intervenendo nei luoghi interessati da criticità. "Maggiori disagi si registrano nel Pistoiese - afferma Giani tramite social - dove sono caduti oltre 80 mm di pioggia in poco tempo e continua a piovere provocando allagamenti di sottopassi e strade. Sotto osservazione il fiume Stella a Quarrata e la Brana ad Agliana che hanno superato il secondo livello di criticità". Sotto osservazione anche l'Ombrone, che ha raggiunto il secondo livello di guardia. Le forti piogge di questa sera hanno portato il Comune di Pistoia a chiudere diversi sottopassi tra cui quello di Porta Nuova, che dà accesso alla città dall'autostrada, e quello della variante di Bonelle adesso presidiato dai carabinieri. Strade allagate anche in località Chiazzano, sulla via per Prato e in località Casalguidi, con allagamenti diffusi nei pressi dell'abitato.

Il territorio di Pistoia vede anche i vigili del fuoco al lavoro in queste ore, con circa 70 richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando di Pistoia. Risultano particolarmente colpite dal maltempo le frazioni di Chiodo e Chiazzano. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre, arrivate in rinforzo anche dai comandi di Firenze, Lucca e Arezzo, prevalentemente per vuotature di acqua dalle abitazioni e dalle strade. Segnalato l'intervento per allagamento del sottopasso della stazione delle Ferrovie dello Stato di Pistoia, dove sono al lavoro le squadre inviate da Firenze.

A Livorno, a causa di un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche e del rinforzare del vento, la nave Eco Valencia ormeggiata al porto presso la Calata Alto Fondale, ha rotto i cavi di ormeggio di prua. Spinta dal vento, spiega la guardia costiera di Livorno, la nave si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull'adiacente Molo Italia. Il personale della Capitaneria di Porto ha subito allertato i servizi tecnico nautici ed è tempestivamente intervenuto presso la banchina al fine di monitorare costantemente la situazione, fino al completo ormeggio in sicurezza della nave con l'ausilio di due rimorchiatori. Richiesto immediato intervento a bordo da parte dell'Ente Tecnico, unitamente al personale della Capitaneria di Porto, per la verifica dei danni subiti dalla nave ed al fine di definire le necessarie azioni da porre in essere per consentire a quest’ultima di completare le operazioni commerciali di sbarco delle merci in sicurezza e riprendere la navigazione verso il successivo porto. Le operazioni di verifica sono ancora in corso.