Ponzano, nuova illuminazione per il campo sportivo

Obiettivo migliorare l'illuminazione dei campi da gioco con la massima attenzione all'efficienza energetica. Nei primi mesi del nuovo anno, prenderà il via l'intervento di sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Ponzano, un lavoro che interesserà sia il sussidiario sia il campo principale: complessivamente si tratta di un appalto da circa 29mila euro. L'affidamento è stato eseguito nei giorni scorsi.

E' prevista la sostituzione delle attuali lampade con quattro gruppi di punti luce a led da installare sulle quattro torri faro esistenti sul campo da calcio principale e di cinque proiettori a led da installare sui pali laterali del campo da calcio secondario, il tutto completo di staffe, alimentatori e servizio di tecnici esperti per il puntamento dei proiettori sui campi da calcio, così da garantire la migliore illuminazione possibile. L'intervento permetterà infatti sia un risparmio in termini economici sia una più uniforme illuminazione dei terreni di gioco.

Quello in programma nelle prossime settimane a Ponzano, è un intervento in linea con il percorso intrapreso dal Comune in ottica di efficientamento energetico di strutture ed edifici di proprietà comunale del territorio. Un piano che ha già visto la sostituzione delle lampade con nuovi punti luce a led negli uffici di Palazzo Pretorio e piazza del Popolo e cha al momento vede in corso interventi nei locali al secondo piano della sede comunale di via del Papa per poi proseguire interessando il magazzino comunale di via Bonistallo e ancora l'Archivio storico, il Palazzo delle Esposizioni, il canile, la stamperia e il Trovamici di via Largo della Resistenza. Complessivamente saranno sostituite 1.068 lampade con un risparmio energetico medio stimato del 70 per cento rispetto agli attuali consumi. L'efficientamento energetico, negli scorsi anni, ha già interessato tutti gli edifici scolastici con la sostituzione di circa 3mila punti luce.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa