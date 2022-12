Regalare la ceramica per Natale, negozio temporaneo a Montelupo

Un’idea originale per i regali di Natale? Un oggetto realizzato dagli artigiani montelupini.

È possibile acquistarli presso il Temporary Shop allestito presso il Museo della ceramica. Oggetti di diverse dimensioni e prezzi per una strenna natalizia che valorizza l’artigianato locale.

Gli orari di apertura sono gli stessi del Museo, il lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00.

Il Temporary Shop è una delle iniziative previste nel programma di Natale ad Arte.

Due gli appuntamenti previsti per sabato 17 dicembre al Museo della ceramica.

Alle ore 16.00 “TI RACCONTO LA CERAMICA - Christmas Edition con Marco Ulivieri”, visita guidata al Museo della Ceramica di Montelupo e allo spazio interattivo della Fornace.

Alle 17.00 presso la Fornace del Museo in via Giro delle Mura, 88 previsto il laboratorio per bambini a cura di Shilha Cintelli “LA TELA DI NATALE”.

Costo laboratorio per bambini e adulti: € 5,00 (comprende la restituzione degli oggetti creati).

Prenotazione consigliata (max 20 posti per laboratorio)

Età consigliata: adulti e bambini (dai 6 anni)

Informazioni e prenotazioni: info@museomontelupo.it; 0571 1590300

Domenica 18 dicembre dalle 9.00 si terrà in centro storico il Mercatino di Natale a cura del Borgo degli Arlecchini con stand di artigianato, enogastronomia e artigianato natalizio.

Previsti anche giochi e animazione a cura della Pro Loco e l’apertura della Casa di Babbo Natale.

Infine da segnalare per sabato 17 dicembre la versione straordinaria del mercato settimanale, che durerà per l’intera giornata.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa