Ricercato, viene trovato in centro a Pisa: arrestato

A Pisa alle ore 4.30 di stanotte, nel corso dell’ ordinario pattugliamento del territorio, un equipaggio polizia ha sottoposto a controllo, in borgo Stretto, un cittadino senegalese 38enne. La Sala operativa ha verificato che l'uomo era da ricercare perché destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di violenza minaccia e resistenza e danneggiamento aggravato. Detti reati erano stati commessi in Pisa il 08. 09. 2022, allorquando due ragazze avevano allertato il 112NUE perché molestate con apprezzamenti pesanti in piazza dei Cavalieri. Peraltro l’ uomo era già stato arrestato lo scorso 8 maggio per fatti affatto similari. I poliziotti su strada, appresa la nota di ricerca, hanno dunque caricato sull’ auto di servizio il 38enne che, al termine delle attività di rito, è stato poi portato in carcere, a disposizione dell’ Autorità giudiziaria ordinante.