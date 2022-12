"Rifondare: Quando, Come e Perchè": il PD a confronto a San Miniato Basso

“RIFONDARE COME, QUANDO, E PERCHE”. Con questo slogan il partito democratico del Valdarno inferiore si interroga sul futuro del partito, organizzando una assemblea aperta agli iscritti, simpatizzanti e cittadini che si terrà il 17 dicembre presso la casa culturale di San Miniato Basso alle ore 16.

Sono le segreterie del PD di San Miniato, Montopoli, Santa Croce, Castelfranco, e Santa Maria a Monte che hanno voluto organizzare questo momento di riflessione aperto, dove saranno presenti anche iscritti con ruoli istituzionali e politici. Hanno dato infatti la loro adesione Alessandra Nardini (assessore regionale), Andrea Pieroni (consigliere regionale), Ylenia Zambito (senatrice) e il segretario provinciale PD Oreste Sabatino.

La sconfitta “annunciata” alle passate elezioni politiche ma anche la continua discesa del PD negli ultimi sondaggi impone una profonda riflessione sulle modalità di rifondazione del partito democratico forse in ritardo nel mettere in pratica quella modalità politica più volte invocata prima dalla segreteria Zingaretti e ripresa con forza dalla segreteria Letta di ,”ripartire dai circoli”, “coinvolgere i giovani” e “ascoltare la base” insomma cambiare rotta rispetto alla politica del “governismo” come unico orizzonte dell’agire politico possibile.

Il lavoro, la crisi energetica, l’ambiente, la guerra Russia/Ucraina, il rispetto dei diritti, politica dell’inclusione, dare delle certezze sul futuro dei giovani - questi sono tutti i temi che il nostro partito dovrà affrontare con un progetto unitario all’interno del partito cercando di non bruciare energie. Il confronto all’interno del partito deve essere sulle idee e non fra le correnti che spesso immobilizzano l’agire della base.

L’altra importante questione è affrontare con chiarezza e determinazione senza tentennamenti i fatti corruzione e malaffare vedi per esempio la questione Qatargate che danneggia la nostra immagine anche se non direttamente coinvolti riprendendo quell’insegnamento di Enrico Berlinguer sulla “questione morale”.

Questi i temi principali che il PD dovrà dibattere con la speranza che vi sia un confronto costruttivo fra i partecipanti.

La segreteria PD San Miniato