Sms alle vittime per truffarle, denunciato trentenne

Si fingeva operatore del servizio clienti di un istituto di credito inviando SMS alle vittime, alle quali comunicava tentativi di intrusione illecita sui propri conti correnti. I carabinieri di Colle di Val d’Elsa hanno individuato il truffatore, un trentenne napoletano, e lo hanno denunciato.

L'uomo, dopo l'SMS, chiamava la vittima convincendola a eseguire, per sicurezza, il trasferimento del denaro contenuto sul proprio conto su una carta virtuale e qui si compiva la truffa. Il sistema, ben rodato, riusciva a indurre in errore non solo anziani, ma anche giovani.

Per contrastare tali odiosi reati, prosegue la campagna di sensibilizzazione in favore degli anziani organizzata dal Comando Provinciale di Siena che, attraverso incontri organizzati presso centri di aggregazione e parrocchiali, offre utili indicazioni e suggerimenti per tutelarsi dalle forme più comuni e diffuse di truffa, secondo un decalogo che è il risultato dell’analisi, compiuta dall’Arma di Siena, sui casi più recenti di tale reato verificatisi in questa provincia.