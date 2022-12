Tenta di riportare l'Ape in strada, scivola nel fosso e resta al gelo per un'ora: 85enne in ospedale

La ruota anteriore della sua ape è finita in un fossetto, lui ha tentato di riportare il mezzo in strada, ma è scivolato all'interno dello stesso restando per circa un'ora ferito mentre scorreva l'acqua gelida. È accaduto a Vinci, nei pressi di via Piccaratico a Spicchio. L'uomo, un 85enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Al momento non sono chiare le sue condizioni, l'uomo è stato soccorso in stato di ipotermia.

Da quanto appreso stava uscendo da una strada vicinale quando la ruota anteriore del mezzo è finita nel fosso dove poi l'uomo è scivolato. Nel fosso, a seguito anche delle piogge di queste ore, scorreva dell'acqua. I parenti, non vedendolo tornare, hanno dato l'allarme facendo scattare le ricerche. Ancora da chiarire i dettagli della dinamica. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco.