Un'anfora africana al Museo di Fucecchio

Un nuovo reperto archeologico si aggiunge alle collezioni del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Sabato 17 dicembre alle ore 11 sarà presentata al pubblico un'anfora africana che si aggiunge alle collezioni già presenti nella sala dedicata al commercio lungo l’Arno da età etrusca fino al Medioevo.

Qui si trovano esemplari di anfore utilizzate per i trasporti mercantili marittimi e fluviali. Tra queste mancava un tipo che documenta l’arrivo nella penisola italica di prodotti alimentari dalla provincia Africa Proconsularis (odierna Tunisia) tra il III e il V secolo d.C. Si tratta di un esemplare di anfora Africana II con la quale venivano trasportate alcune delle produzioni alimentari più apprezzate del Nord Africa, come l’olio o il garum, la salsa di pesce di cui si faceva un grande uso sulle tavole romane come condimento. L’esemplare, che completa l’antologia di anfore che documentano mille anni di trasporti lungo l’Arno, viene dedicato alla memoria del farmacista fucecchiese Carlo Enrico Taddei, grazie al quale il reperto è giunto al museo e i cui eredi saranno presenti all’occasione.

Oltre al sindaco Alessio Spinelli e al direttore del Museo Andrea Vanni Desideri, alla presentazione interverrà il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Michele Bueno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa