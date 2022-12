Arresti per spaccio tra Navacchio e Pontedera, catturato ricercato dal 2019

Due arresti tra Cascina e Pontedera per mano dei carabinieri della compagnia di Pontedera nei giorni scorsi. A Navacchio il primo arresto per una persona che doveva scontare 3 anni e 10 mesi di pena residua per una condanna per spaccio, il reato risale a maggio 2022. La persona è finita in carcere a Pisa, così come avvenuto per l'arresto dei carabinieri del Norm di Potedera dopo l'ordine della procura presso la corte di appello di Firenze. In questo caso era ricercato in tutta Italia da luglio 2019, anche in questo caso per spaccio. I fatti però risalgono a tutto il 2010 e i primi mesi del 2011. Durante una maxi operazione antidroga condotta proprio dal Norm di Pontedera fino al 2013 su delega della direzione distrettuale antimafia di Firenze erano emersi gli indizi a carico della persona arrestata.