Certaldo in piazza per festeggiare il volontariato

Fratellanza, amicizia, assistenza, solidarietà. Sono questi i valori che caratterizzano il Natale e che contraddistinguono le tante attività del territorio certaldese, animate da persone che svolgono da anni iniziative in maniera spontanea e gratuita, che rivivono in Piazza Boccaccio sabato 17 dicembre in occasione della Festa del volontariato.

Si inizia alle 10 della mattina con stand di vendita di vin brulé, bomboloni, ciambelle e decorazioni natalizie, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività portate avanti da ogni realtà nell’arco di tutto l’anno. Dal pomeriggio ampio spazio alle attività per bambini e per adulti all’insegna della sicurezza stradale, con l’approfondimento sui cartelli stradali e i test con gli occhiali alcolemici in collaborazione con la Polizia Municipale.

Il tutto organizzato da Associazione Genitori Istituto comprensivo Certaldo, Anthos, Ass. Fiat 500 Valdelsa, Associazione Polis, Proloco Certaldo, Rione il Vicario, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Auser verde, Protezione Civile.

"La giornata di sabato è un'occasione per manifestare la nostra gratitudine nei confronti di tutti i volontari che ogni giorno si danno da fare per il nostro paese – ha sottolineato il sindaco Giacomo Cucini -. Grazie al loro lavoro disinteressato, possiamo vantare nel nostro territorio associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della protezione civile, della cultura, dello sport, del mondo giovanile, ma anche nelle attività socio-ricreative. Il volontariato salva la vita, rende vive le città e i paesi, migliora l’ambiente, la cultura, le attività sociali".

“Sono tante le associazioni del territorio che anche quest’anno hanno deciso di aderire a questa giornata – ha aggiunto l’assessora ai Processi di partecipazione e Associazionismo Benedetta Bagni -, che è un’occasione importante per valorizzare chi opera in questo settore e favorire un momento di incontro e di riflessione sui temi di volontariato e solidarietà. Aiutare gli altri, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e contribuire a rendere migliore la comunità in cui tutti viviamo, denota grande altruismo. Quale occasione migliore per questa festa del giorno in cui viene finalmente inaugurato il nuovo municipio, simbolo di democrazia e partecipazione? Vi aspettiamo numerosi”.

L’evento fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2022", realizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione Anthos, Associazione amici a 4 zampe, Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Proloco Certaldo, Rione Il Vicario.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa