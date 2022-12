Ciclopista dell'Arno, tutto pronto per la realizzazione del tratto che attraverserà Fucecchio

Espletate le pratiche per affidare i lavori, con la gara d'appalto che oramai si avvia alla conclusione, partirà nel 2023 la realizzazione della Ciclopista dell'Arno nel tratto che interesserà il territorio di Fucecchio. L'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Spinelli è comune capofila di un raggruppamento a 4 che comprende anche Cerreto Guidi, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto. L'intervento lungo gli argini del fiume che ricadono nei confini di queste amministrazioni avrà un costo complessivo di 2 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione Toscana. Si tratta, infatti, di un progetto regionale che prevede varie piste ciclabili tra cui quella dell'Arno, con un lungo collegamento tra Firenze e Pisa.

Il comune di Fucecchio e il comprensorio del Cuoio hanno una grande rilevanza nell’ambito del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità, in quanto sono attraversati da due delle direttrici principali: la Ciclopista dell’Arno, appunto, e la Ciclopista della Via Francigena.

“Un bellissimo progetto che attraversa il nostro territorio – spiega il sindaco Spinelli – e che ci vede parte attiva della realizzazione di questo percorso lungo gli argini dell'Arno che coniuga mobilità sostenibile e turismo. Un percorso che avvicina la Toscana a quella cultura europea della mobilità fatta di piste ciclabili e zone pedonali, infrastrutture sempre più necessarie anche in Italia. Siamo orgogliosi di essere parte di quest'opera che consentirà ai nostri cittadini di spostarsi in bicicletta anche lungo l'Arno e agli appassionati di due ruote di percorrere la nostra regione da est a ovest apprezzando anche il territorio di Fucecchio. Durante i miei due mandati amministrativi mi sono speso in maniera molto decisa per avviare un cambiamento nella mobilità cittadina, cercando di favorire al massimo quella leggera, come la bicicletta. A gennaio oltretutto riprenderanno anche i lavori per la realizzazione del tratto centrale di viale Colombo con la sua pista ciclabile. Lavori che si erano interrotti per adeguare i capitolati delle opere ai nuovi listini richiesti dalla normativa e che col nuovo anno possono riprendere spediti”.

Per quanto riguarda la Ciclopista dell'Arno, per il Comune di Fucecchio, oltre al collegamento con Cerreto Guidi e alla direttrice per Santa Croce lungo via di Saettino, il progetto prevede anche un percorso di collegamento con San Miniato: partendo dal centro cittadino, sul marciapiede esistente lungo Via Roma (che sarà adeguato) e Viale Gramsci, poi in Piazza Aldo Moro e quindi all'interno del Parco Fluviale, oltrepassando il vecchio ponte sull’Arno, e poi in Via Navalestro e in Via Vecchia Sanminiatese. Superato l'abitato di San Pierino, il tracciato si collegherà con la ciclopista prevista nel progetto della Strada Regionale 436, anche questa di prossima realizzazione.

Fonte: Ufficio Stampa